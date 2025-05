Índia bombardeou 3 regiões do Paquistão, afirma Exército paquistanês

A Índia realizou "bombardeios aéreos" em "três regiões" do Paquistão, anunciou o Exército paquistanês na madrugada desta quarta-feira (7, data local), citando duas cidades da Caxemira paquistanesa e uma terceira situada no Punjab, uma região fronteiriça com a Índia.

Correspondentes da AFP na Caxemira paquistanesa e no Punjab ouviram várias explosões fortes. "Responderemos no momento que escolhermos", declarou o porta-voz do Exército, o tenente-general Ahmed Chaudhry.