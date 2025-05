Fed inicia reunião sobre taxas nos EUA sob incerteza tarifária e pressão de Trump

O mundo financeiro aguarda ansiosamente a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Fed, já que Trump pediu repetidamente que seus funcionários cortassem as taxas de juros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O banco central americano tem um mandato duplo: manter a inflação baixa e alcançar o pleno emprego, principalmente aumentando ou diminuindo sua taxa básica de juros, que atua como acelerador ou freio para a demanda.

Analistas e operadores do mercado calculam em 97% a probabilidade de que o Fed deixará as taxas no nível de dezembro de 4,25% a 4,50%, segundo dados do CME Group.

Esta é a terceira vez que o comitê do Fed se reúne desde que o republicano retornou à Casa Branca em janeiro, e o faz em um contexto econômico complexo, principalmente devido às tarifas que impôs às importações.

A guerra comercial entre Washington e Pequim resultaram em tarifas alfandegárias exorbitantes que paralisam o comércio entre as duas potências.