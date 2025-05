Duas mulheres da Resistência Francesa se reencontram 80 anos após a Segunda Guerra Mundial

Elas apoiaram a resistência francesa contra a ocupação nazista quando eram mais jovens e, 80 anos depois de serem libertadas de um campo de concentração, relembraram os velhos tempos. "É tão engraçado ver você", diz Renée, por videoconferência, para sua amiga do outro lado do Atlântico.

"Renée, estou tão emocionada em vê-la novamente", disse Dédée com a voz trêmula. "Estou te mandando um beijo grande, minha menina", acrescentou, mandando um beijo com a mão.

"Ah, sim! E estou longe; não consigo tirar isso da cabeça. Há muitas coisas que não conseguimos expressar", respondeu.

À medida que o 80º aniversário do Dia da Vitória, na Europa, se aproxima, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial no continente, as mulheres compartilharam suas histórias comoventes de sacrifício e sofrimento.

Ambas nasceram em 1927 e foram criadas em vilas francesas separadas por cerca de 350 quilômetros.