Conservador Merz não consegue ser eleito chanceler na primeira votação

Merz esperava obter a maioria dos 630 votos no Bundestag, mas recebeu o apoio de apenas 310 parlamentares, seis a menos do que o necessário, informou a presidente da Câmara.

O líder conservador alemão Friedrich Merz fracassou nesta terça-feira (6) em sua tentativa de ser eleito chanceler na primeira votação no Parlamento, um revés surpreendente que ilustra a fragilidade da coalizão estabelecida com os social-democratas.

Merz foi o vencedor das eleições legislativas de 23 de fevereiro e é visto com esperança em uma Europa desorientada pela política diplomática do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O candidato conservador do partido CDU, 69 anos, tinha, a princípio, apoios suficientes de seu partido e dos social-democratas do SPD, com os quais alcançou um acordo para governar em coalizão, para alcançar a maioria.

Mesmo antes de ser nomeado, Merz já enfrenta a irritação de uma parte de seu eleitorado conservador, por flexibilizar recentemente as rígidas normas de endividamento para conseguir financiar o rearmamento e a modernização das infraestruturas do país.

O líder conservador conseguiu modificar as normas com uma manobra hábil no final de março, apoiado pelos integrantes da legislatura anterior, para evitar ser bloqueado no novo Bundestag pela extrema direita e pela esquerda radical.

No plano interno, Merz deseja contra-atacar a AfD com uma política rigorosa na questão migratória.