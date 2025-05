Conclave provoca frenesi e humor nas redes sociais

Provavelmente gerada por inteligência artificial (IA), uma foto colorida compartilhada pelo presidente dos Estados Unidos em sua rede Truth Social no sábado o mostra sentado solenemente em uma poltrona, com o rosto sério, vestido com a batina branca papal e mitra na cabeça.

No total, mais de 1,3 milhão de tuítes relacionados ao conclave foram publicados desde a morte de Francisco, enquanto o tema acumulou 363,3 milhões de visualizações no TikTok, uma rede popular entre os jovens, segundo a plataforma de monitoramento Visibrain.

A conta oficial do papa no X, @pontifex, criada em 2012 por Bento XVI, mas usada principalmente por Francisco, existe em nove idiomas e tem 50 milhões de seguidores.

A conta do falecido papa no Instagram tinha mais de dez milhões de seguidores.

Com o apoio da Igreja, muitos cardeais também decidiram aparecer nas redes sociais. Alguns se tornaram verdadeiras figuras da Internet.

Tarcisio Isao Kikuchi, arcebispo de Tóquio, posta selfies para seus 2.900 seguidores no Instagram e 1.700 amigos no Facebook, incluindo uma com seus colegas em um ônibus a caminho do túmulo do papa Francisco.

Timothy Dolan, arcebispo de Nova York (cerca de 300.000 seguidores no X e 55.000 no Instagram), costuma publicar vídeos mostrando seus dias em Roma antes do conclave, sem revelar, no entanto, o conteúdo das discussões.

Conhecido por suas posições moderadas, o cardeal filipino Luis Antonio Tagle impressionou com seus vídeos de karaokê. Ele tem mais de 600.000 seguidores no Facebook.

Os cardeais são "personagens absolutamente fascinantes que entraram para a cultura pop", alimentando o entusiasmo do público, observa Stéphanie Laporte.

Ainda mais com obras como o livro "Anjos e Demônios", de Dan Brown, adaptado para o cinema em 2009, ou mais recentemente o suspense "Conclave", do alemão Edward Berger, um grande sucesso nos cinemas e nas plataformas de streaming.

