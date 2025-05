Cerca de 30 manifestantes são presos em protesto pró-palestinos em universidade dos EUA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O prédio de engenharia ocupado na segunda-feira recebeu uma doação de US$ 10 milhões (R$ 56,5 milhões, na cotação atual) da companhia com sede em Washington, de acordo com o site da universidade.

Os envolvidos "criaram um ambiente perigoso dentro e ao redor do edifício ocupado", afirmou o centro universitário em um comunicado.

"Indivíduos com os rostos praticamente cobertos bloquearam o acesso a duas ruas do lado de fora do edifício, bloquearam as entradas e saídas do prédio e atearam fogo em duas caçambas de lixo em uma rua externa", acrescentou.

A polícia desocupou o edifício por volta das 23h00 locais (3h em Brasília).