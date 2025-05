CAS confirma exclusão do León do Mundial de Clubes

O mexicano Club León e seu astro James Rodríguez foram excluídos do Mundial de Clubes da Fifa depois que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) confirmou sua decisão nesta terça-feira (6), rejeitando vários recursos. A entidade sediada em Lausanne, na Suíça, rejeitou os recursos apresentados pelo León, o Pachuca (também do México) e do Alajuelense da Costa Rica em um caso baseado no fato de que ambos os times mexicanos têm um proprietário comum, o Grupo Pachuca.

O regulamento da Fifa, órgão máximo do futebol mundial, proíbe que dois times com o mesmo dono participem da mesma competição, como teria sido o caso entre León e Pachuca no Mundial de Clubes. "Como resultado dessa decisão, a Fifa é responsável por designar a equipe que se classificará para participar da Copa do Mundo de Clubes de 2025", disse a CAS em um comunicado. A Fifa confirmou nesta terça, assim como havia anunciado no mês passado, que o substituto de León virá de um playoff entre o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, vice-campeão da Concacaf atrás do León em 2023, e o América, do México, considerado o time mais bem colocado no ranking da confederação. "Mais detalhes sobre a partida do playoff, incluindo informações sobre data, local, horário de início e venda de ingressos, serão anunciados oportunamente", disse o comunicado.

- "Sentença muito dura" - Os recursos dos três clubes convergiram em um único caso, que foi analisado por um painel de especialistas do CAS, presidido pelo paraguaio Roberto Moreno e contou com o italiano Massimo Coccio e o brasileiro Daniel Cravo Souza desempenhando um trabalho de co-arbitragem. Ao tomar conhecimento da decisão do CAS, o León emitiu um comunicado expressando sua frustração e decepção.

"A sentença foi muito dura, os rivais muito influentes, a pressão muito intensa e os riscos muito altos. Como instituição, assumimos o custo e as consequências de tal processo, mas quem mais sofreu durante esse processo foi a nossa gente: torcedores e jogadores mereciam mais respeito", lamentou o clube. O León, campeão da Concacaf de 2023, foi incluído no sorteio em dezembro passado e ficou no Grupo D, ao lado de Chelsea, Flamengo e do tunisiano Espérance. Em janeiro, o time conhecido como 'La Fiera' contratou o colombiano James Rodríguez com o Mundial em mente, mas em março foi revelado que a Fifa havia excluído o clube da nova competição por violar os regulamentos sobre a multipropriedade de equipes participantes.

O Pachuca, por sua vez, manterá sua vaga. O time está no Grupo H junto com Real Madrid, o austríaco Salzburg e o saudita Al-Hilal. - Decepção do Alajuelense - O Alajuelense, da Costa Rica, denunciou a participação dos dois clubes mexicanos no Mundial, cuja primeira edição será realizada de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos com a participação de 32 equipes de todas as confederações.