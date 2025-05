Carney diz a Trump que Canadá "nunca estará à venda"

O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, advertiu nesta terça-feira (6) que seu país "nunca estará à venda" durante uma reunião na Casa Branca com Donald Trump, que, por outro lado, disse que seria um "casamento maravilhoso" se o vizinho do norte se tornasse o 51º estado dos Estados Unidos.

Apesar dos sorrisos, nesse primeiro encontro cara a cara a tensão era palpável.