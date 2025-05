Austrália: esquerda reelege premiê em meio a onda anti-Trump

Trabalhista Anthony Albanese se torna o primeiro chefe de governo australiano a conquistar segundo mandato seguido em mais de duas décadas. Aversão a presidente dos EUA teria colaborado para o resultado da votação.O primeiro-ministro da Austrália, o trabalhista Anthony Albanese, proclamou a vitória de seu partido nas eleições gerais realizadas neste sábado (03/05) e disse que está "a caminho de formar um governo com maioria absoluta". Ele se torna, assim, o primeiro chefe de governo a conquistar um segundo mandato consecutivo de três anos em 21 anos. "Os australianos escolheram enfrentar os desafios globais do jeito australiano, cuidando uns dos outros e construindo o futuro. Os australianos elegeram um governo trabalhista majoritário", disse emocionado durante um discurso em Marrickville, a oeste de Sydney. Seu Partido Trabalhista, de centro-esquerda, rotulou o rival de Albanese, Peter Dutton, líder da oposição, de "DOGE-y Dutton" e acusou seu Partido Liberal, conservador, de imitar Trump e seu Departamento de Eficiência Governamental, liderado pelo bilionário Elon Musk. Momentos antes, Dutton reconheceu a derrota de sua aliança de partidos conservadores e que perdeu sua própria cadeira parlamentar, que ocupou por 24 anos. O Partido Trabalhista obteve uma maioria apertada de 78 cadeiras na Câmara dos Representantes, a câmara baixa onde os partidos formam governos. Onda anti-Trump Analistas afirmam que uma verdadeira onda anti-Trump colaborou para o resultado da votação. O governo esteve atrás nas pesquisas por muito tempo, à medida que era considerado culpado pela atual alta do custo de vida, bem como pelos preços de aluguel e imóveis, e por permitir a entrada de muitos imigrantes no país. No entanto, desde que Donald Trump voltou a ocupar o cargo de presidente dos EUA no final de janeiro, a indignação em relação ao seu estilo político ganhou destaque. Isso afetou a campanha do oposicionista Dutton, já que ele havia pautado sua campanha por um curso de ação amplamente associado a Trump e a seu conselheiro Elon Musk. Ao contrário da votação canadense, influenciada por Trump, dias antes, o presidente dos EUA estava longe de ser a maior preocupação dos eleitores que apoiaram o primeiro-ministro Anthony Albanese, segundo acadêmicos. Mas alguns disseram que Trump, mesmo assim, pareceu ter um impacto significativo na reviravolta tardia do Partido Trabalhista nas pesquisas de opinião e no resultado eleitoral contundente. Depois de estar atrás há três meses, o Partido Trabalhista ultrapassou a coalizão conservadora do líder da oposição, Peter Dutton, e liderou uma série de pesquisas até o dia da eleição. Preocupação com alta dos preços Preços altos foram uma questão eleitoral importante. Política energética e inflação foram os principais assuntos na campanha, com ambos os lados concordando que o país enfrenta uma crise de custo de vida. O Partido Liberal culpa o desperdício do governo de alimentar a inflação e aumentar as taxas de juros, e prometeu cortar mais de um em cada cinco empregos públicos para reduzir os gastos do governo. Embora ambos afirmem que o país deve atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050, Dutton argumenta que depender da energia nuclear em vez de fontes de energia renováveis, como turbinas solares e eólicas, geraria eletricidade mais barata. O Partido Trabalhista argumenta que o governo de Dutton cortaria serviços para pagar suas ambições de construir sete geradores nucleares financiados pelo governo. A Austrália atualmente não possui energia nuclear. md (AP, EFE)