Ataque com drones ucranianos provoca fechamento de aeroportos na Rússia

A Ucrânia atacou o território russo na madrugada de terça-feira (6) com mais de 100 drones, direcionados principalmente contra Moscou, uma ofensiva que afetou as operações de vários aeroportos, informaram as autoridades russas.

No total, 105 drones atacaram a Rússia entre a noite de segunda-feira e a madrugada, segundo o Ministério da Defesa, antes das comemorações em Moscou do fim da Segunda Guerra Mundial com um desfile militar na presença do presidente Vladimir Putin e quase 20 governantes estrangeiros.