Ataque com drones provoca suspensão de voos no Sudão

Um ataque com drones provocou a suspensão nesta terça-feira (6) dos voos no aeroporto de Port Sudan, principal terminal de entrada no Sudão, um país devastado pela guerra.

"Os drones atacaram a área civil do aeroporto", disse um funcionário que pediu anonimato, dois dias depois de um ataque com drones - atribuído às paramilitares Forças de Ação Rápida (FAR) - ter atingido a base militar do aeroporto.