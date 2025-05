Zelensky diz que não acredita que a Rússia vai respeitar trégua de três dias

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse neste domingo (4) que não acredita que a Rússia respeitará uma trégua de três dias, de 8 a 10 de maio, para marcar a comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa.

“Esse não é o primeiro desafio ou as primeiras promessas de cessar-fogo feitas pela Rússia... Sabemos com quem estamos lidando e não acreditamos neles”, disse Zelensky aos repórteres durante uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente tcheco, Petr Pavel.