O presidente chinês, Xi Jinping, visitará a Rússia de 7 a 10 de maio, anunciou o Kremlin neste domingo (4), e participará ao lado de seu contraparte russo, Vladimir Putin, das comemorações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

As datas da visita de Xi coincidem com as de uma trégua de três dias (8 a 10 de maio) na guerra ucraniana proposta por Putin.

Em Kiev, essa trégua é vista como uma forma de evitar ataques ucranianos que poderiam atrapalhar as cerimônias.

A China se apresenta como uma parte neutra e possível mediadora no conflito, mas continua sendo um importante aliado político e econômico da Rússia.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, considerou essa breve trégua como nada mais do que um “gesto teatral” de Putin.