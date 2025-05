Warren Buffett anuncia aposentadoria

Quinta pessoa mais rica do mundo, bilionário de 94 anos vai deixar o cargo de presidente-executivo da holding Berkshire Hathaway até o fim do ano.O investidor americano Warren Buffett anunciou neste sábado (03/05) que pretende deixar no final do ano o cargo de presidente-executivo da holding Berkshire Hathaway da qual é o principal acionista e que lidera há mais de 60 anos. Quinto homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 168 bilhões de dólares, Buffett afirmou que recomendará ao conselho de administração que o atual vice-presidente da companhia, Greg Abel, ocupe seu lugar. "Chegou a hora de Greg se tornar presidente executivo da empresa no final do ano", disse o bilionário em um encontro de acionistas da Berkshire Hathaway, que se realiza em Omaha, no Nebraska. Greg Abel já gere grande parte dos negócios da Berkshire, mas os investidores e os mercados sempre presumiram que ele só assumiria a presidência depois da morte de Buffett, hoje com 94 anos. Buffett dizia há anos que não tinha planos de se aposentar. Buffett anunciou a decisão no final de um janela de perguntas e respostas de cinco horas sobre a atividade das empresas do grupo. "Não tenho intenção - zero- de vender uma ação da Berkshire Hathaway. Eu vou doar, eventualmente", disse Buffett. "A decisão de manter todas as ações é uma decisão com fundamento econômico-financeiro porque acho que as perspectivas da Berkshire serão melhores sob a gestão de Greg do que a minha", prosseguiu. Milhares de investidores no encontro de Omaha aplaudiram Buffett de pé após o seu anúncio. Os únicos membros do conselho que sabiam inicialmente da sua intenção, afirmou o empresário, eram os seus dois filhos, Howard e Susie Buffett. Até mesmo Greg Abel, que estava sentado ao lado de Buffett no palco, não tinha sido avisado. "Eu ainda estarei por perto e serei útil em alguns casos, mas a palavra final será dada por Greg em qualquer assunto. Greg não sabia disto até agora. Ele será o CEO e ponto." O encontro de acionistas da Berkshire Hathaway atrai cerca de 40 mil pessoas todos os anos para ouvir Buffett. Até o começo de março, Buffett possuía 14,4% da Berkshire e detinha 30,4% das ações com direito a voto na empresa. jps (Lusa, ots)