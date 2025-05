Votação torna realidade cidade-base espacial dos sonhos de Musk

O sonho do magnata Elon Musk de criar um lar para sua base espacial SpaceX no Texas, no sul dos Estados Unidos, tornou-se realidade no sábado (3), quando eleitores apoiaram de forma esmagadora a cidade de Starbase.

Foram principalmente funcionários da SpaceX, que já residem neste território de 4 km² perto da Baía de Boca Chica, no Condado de Cameron, fronteira com o México, que deram sinal verde para a criação da cidade na qual Musk concentrará seus esforços para conquistar Marte.