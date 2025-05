Trump se reunirá com líderes do Golfo durante visita à Arábia Saudita

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com os líderes dos seis países membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) durante sua visita a Riade em meados de maio, disse à AFP uma fonte próxima ao governo saudita neste domingo (4).

"Trump se reunirá em Riade com os líderes do CCG", que inclui, além da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Kuwait e Omã, afirmou a fonte sob condição de anonimato.