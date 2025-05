Trump diz que adiará prazo para venda do TikTok caso acordo não aconteça

/ Crédito: Allison Robbert/Pool via AP

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que poderá estender o atual prazo para venda do TikTok caso um acordo não aconteça até 19 de junho. Atualmente, esse é o limite para que a ByteDance, dona do aplicativo e com sede na China, venda os ativos nos EUA.

“Eu gostaria que isso fosse resolvido", afirmou Trump em entrevista gravada na sexta-feira, 2, ao programa "Meet the Press with Kristen Welker", da NBC News. A íntegra da conversa vai ao ar neste domingo, 4.