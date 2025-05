Trump anuncia tarifas de 100% sobre filmes produzidos no exterior

O presidente americano, Donald Trump, anunciou neste domingo tarifas sobre os filmes exibidos no país, mas produzidos no exterior, sob o argumento de que Hollywood é afetada negativamente por uma tendência que está levando cineastas e estúdios americanos a trabalhar fora do país.

Trump enfrenta críticas por suas políticas comerciais agressivas, por meio das quais impôs tarifas generalizadas a países de todo o mundo.