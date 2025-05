Sporting vence nos acréscimos e mantêm disputa acirrada com Benfica pelo título do Português

Emoção máxima faltando duas rodadas para o fim do campeonato português. Sporting (1º) e Benfica (2º), as duas equipes da capital, venceram seus jogos na 32ª rodada e prometem um final de temporada emocionante.

Empatados em 78 pontos, os dois clubes de Lisboa vão se enfrentar no próximo sábado num clássico no Estádio da Luz, do Benfica, que será praticamente uma 'final' valendo o título.