Petro anuncia 'zona de paz' na Colômbia para guerrilheiros sitiados pelo ELN

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou no sábado (3) a criação de uma "zona de paz" perto da fronteira com a Venezuela para os dissidentes das extintas Farc que foram atacados em janeiro pelo ELN em um violento ataque.

No primeiro mês do ano, o Exército de Libertação Nacional (ELN) intensificou a guerra na região de Catatumbo com uma ofensiva sangrenta contra a Frente 33, um grupo de dissidentes das Farc que rejeitou o histórico acordo de paz de 2016.