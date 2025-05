Oscar Piastri (McLaren) vence GP de Miami de Fórmula 1

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Outro piloto britânico, George Russell (Mercedes), completou o pódio, 37 segundos atrás do vencedor.

Piastri comemorou sua quarta vitória na temporada, as últimas três consecutivas, enquanto o atual campeão, o holandês Max Verstappen (Red Bull), terminou em um decepcionante quarto lugar.

A corrida, a sexta das 24 do calendário de Fórmula 1 de 2025, foi realizada sob a ameaça de uma tempestade no circuito, localizado perto do Hard Rock Stadium, casa do time de futebol americano Miami Dolphins.

Verstappen, atual tetracampeão mundial, largou na pole position, mas já havia sucumbido à velocidade de seus rivais da McLaren antes das primeiras 20 voltas.