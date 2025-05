Olympique de Marselha empata com Lille (1-1) mas segue em 2º; Lyon se afasta da Champions

Com o PSG campeão desde o início de abril, a disputa por vagas na Champions é a principal atração do campeonato francês, onde o segundo e o terceiro colocados também se garantem diretamente na fase de 'liga' do principal torneio europeu de clubes enquanto o quarto precisa primeiro passar por uma fase classificatória.

O Marselha tem 59 pontos, um a mais que o Monaco (3º, 58), que assumiu provisoriamente o segundo lugar no sábado com uma vitória por 3 a 1 sobre o Saint-Étienne e agora está em terceiro.

A quarta colocação está com o Nice (57 pontos), que venceu o Reims por 1 a 0 na sexta-feira, enquanto o Lille (5º) está fora da zona da Liga dos Campeões também com 57 pontos, os mesmos do Strasbourg (57, 6º), que venceu o PSG por 2 a 1 no sábado.

No empate no Stade Pierre Mauroy, o OM saiu na frente no início do segundo tempo (57'), por meio do argelino Amine Gouiri, que já havia brilhado na rodada anterior marcando dois gols.

No entanto, um erro de cálculo do goleiro argentino Gerónimo Rulli ao tentar afastar a bola permitiu que o hispano-belga Matías Fernández-Pardo empatasse para o Lille.