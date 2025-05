Leão-marinho treinado segue ritmos tão bem quanto seres humanos, diz pesquisa

Pesquisadores buscam entender a evolução da cognição, a universalidade do reconhecimento de padrões e mais sobre as similaridades do funcionamento dos cérebros de humanos e não humanos

O mamífero marinho consegue balançar a cabeça no ritmo de batidas e músicas tão bem quanto humanos, conforme o pesquisador chefe do estudo Peter Cook.

Os cientistas descobriram que Ronan conseguia balançar a cabeça no ritmo de batidas e ajustar os movimentos a tempos musicais que nunca tinha ouvido antes, em 2013.

Em uma nova pesquisa, publicada em 1º de maio no jornal científico Scientific Reports, os pesquisadores compararam a atuação da fêmea de leão-marinho com a de 10 pessoas diferentes para comprovar as habilidades de sincronização do animal.

Veja vídeo do experimento

O que os pesquisadores buscam entender são as evoluções da cognição, a universalidade do reconhecimento de padrões e as maneiras complexas pelas quais cérebros humanos e não humanos processam o mundo ao seu redor.