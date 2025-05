Kane, Musiala, Olise, Kompany: os destaques do título do Bayern de Munique

Para a sua "Operação Reconquista" do título da Bundesliga, concluída com sucesso neste domingo (4), o Bayern de Munique contou com os gols de Harry Kane, o talento de Jamal Musiala e o frescor de Michael Olise. Tudo isso sob o comando de Vincent Kompany, que atingiu o objetivo básico de levar o Bayern de volta ao topo na Alemanha.

Kane, o 'killer' enfim coroado Aos 31 anos, o capitão inglês finalmente conseguiu: conquistar seu primeiro título. Apesar de sua brilhante carreira como jogador e seu instinto artilheiro, Kane era motivo de chacota entre os fãs ingleses após não conseguir ganhar um único troféu nem com o Tottenham nem com a seleção dos 'Three Lions'. Inclusive na temporada passada, quando se transferiu para a Alemanha para ser campeão pelo Bayern de Munique, o clube bávaro cedeu o título da Bundesliga para o Bayer Leverkusen após um reinado ininterrupto de onze anos, aumentando ainda mais a maldição que colocava o inglês como um eterno azarado. Mas Kane continua sendo um "killer" quase infalível para levar sua equipe ao título: se no ano passado ele marcou 36 gols e deu 8 assistências, até agora nesta temporada ele já balançou as redes 24 vezes e deu 8 assistências, além de outros onze gols na Liga dos Campeões.

O inglês marcou 60 gols em suas primeiras 60 partidas pela Bundesliga pelo Bayern e tem boas chances de se tornar o primeiro jogador na história do campeonato alemão a se tornar artilheiro em suas duas primeiras temporadas. O título recompensa uma carreira notável e um instinto goleador diferente de qualquer outro no futebol europeu nos últimos anos. . Musiala, o líder do futuro

Com apenas 22 anos, Jamal Musiala representa o passado, o presente e o futuro do Bayern de Munique. Goleador decisivo há dois anos, para tirar o título da liga do Borussia Dortmund aos 88 minutos da última rodada, o meia-atacante tem sido fundamental novamente nesta temporada. Ele marcou seus primeiros gols de cabeça na temporada 2024-2025 e foi particularmente impressionante na primeira metade da temporada (com 14 gols e 6 assistências). Na segunda, ele não apresentou um nível tão alto e tem desfalcado o time desde o início de abril, algo que sua equipe sentiu bastante na derrota para a Inter de Milão nas quartas de final da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique está ciente de sua importância e renovou seu contrato até junho de 2030, com duas cláusulas de rescisão: uma de € 175 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão pela cotação atual) até 2028 e outra de € 100 milhões (R$ 642 milhões) até 2029.

. Olise, a revelação O Bayern demonstrou sua habilidade de caçar talentos ao contratar o francês Michael Olise, de 23 anos, que chegou a Munique em julho vindo do inglês Crystal Palace. Após o clube bávaro autorizá-lo a jogar pela França nas Olimpíadas de Paris, o ponta esquerda retornou à Alemanha com a medalha de prata no pescoço e sem descanso, mas, apesar disso, teve uma ótima atuação desde o início, principalmente contra o Werder Bremen, com dois gols e duas assistências.