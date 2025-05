Juventus sofre para empatar na visita ao Bologna (1-1) e se mantém na zona da Champions

A Juventus sofreu para empatar em 1 a 1 fora de casa com o Bologna neste domingo (4) pela 35ª rodada da Serie A, onde a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões ficou mais acirrada, já que Roma e Lazio se igualaram ao time de Turim em número de pontos. No campeonato italiano, os quatro primeiros colocados se classificam para a Liga dos Campeões, e a Juventus conseguiu manter a quarta colocação, agora com 63 pontos.

No entanto, os dois clubes da capital o alcançaram na tabela e agora só estão atrás devido a um saldo de gols inferior: a Roma é a quinta após derrotar a Fiorentina (8ª) por 1 a 0, enquanto a Lazio (6ª) venceu pelo mesmo resultado na visita ao Empoli (19º). O Bologna, sétimo colocado, está logo atrás desse trio com 62 pontos, apenas um a menos. Na partida deste domingo, a Juventus começou com o pé direito e abriu o placar logo aos 9 minutos, por meio do francês Khephren Thuram. Os 'bianconeri' continuaram a dominar, mas Randal Kolo Muani, titular na ausência do lesionado Dusan Vlahovic, não conseguia aproveitar as oportunidades.

O Bologna empatou no início da segunda etapa (57'), graças ao suíço Remo Freuler, e a última meia hora foi uma batalha de nervos entre os dois times, ambos temendo muito a derrota. "Continuamos confiantes, nada está decidido. Tudo certamente estará em aberto até a última rodada", declarou o técnico da Juventus, Igor Tudor. No caso da Roma, equipe que começou a temporada muito mal e depois foi ressuscitada pelo veterano técnico Claudio Ranieri, a vitória por 1 a 0 sobre a Fiorentina aconteceu graças a um gol do ucraniano Artem Dovbyk nos acréscimos do primeiro tempo (45'+5).

Foi a décima nona partida consecutiva do campeonato sem derrota para o time 'giallorosso'. Seu vizinho, a Lazio, também venceu pela menor placar neste domingo, com um gol do franco-senegalês Boulaye Dia aos 53 segundos de jogo na visita ao Empoli, penúltimo colocado. - Monza: o primeiro rebaixado -

As partidas deste domingo no 'Calcio' também foram marcadas pelo rebaixamento do Monza para a Serie B depois de três temporadas na primeira divisão, após ser goleado por 4 a 0 em casa pela Atalanta. Com três rodadas restantes na temporada, o Monza, da família Berlusconi, está 12 pontos atrás do primeiro time da zona de permanência, o Lecce (17º), e não consegue mais alcançá-lo. Desde agosto, a temporada 2024-2025 de Monza foi catastrófica.