Filhotes de primatas são resgatados em partes íntimas de passageiros na Colômbia

Seis filhotes de primatas foram encontrados em bolsas de pano escondidos nas partes íntimas de dois passageiros no aeroporto José Maria Córdova, em Antioquia, na Colômbia. De acordo com as autoridades, eram dois macacos-prego-de-cara-branca e quatro saguis-cabeça-de-algodão.

Apesar da rápida atuação das autoridades, dois dos filhotes morreram e os outros quatro apresentavam graves problemas de saúde.



LEIA TAMBÉM | Desnutrição, diabetes e colesterol alto: assim sofrem os macacos "pets"

Um relatório sobre esse caso de tráfico de animais e o estado de saúde dos primatas sobreviventes foi divulgado pela Corporação Autônoma Regional das Bacias dos Rios Negro e Nare (Cornare).

Conforme as autoridades colombianas, os dois estrangeiros, que tentaram embarcar no aeroporto de Antioquia com os animais, foram interceptados por agentes do Corpo Antinarcóticos e pela Polícia Ambiental do local.

Após a identificação e prisão dos passageiros, eles foram processados pelo uso ilícito de recursos naturais e maus-tratos animais.



Os criminosos foram entregues ao Ministério Público local e os animais foram colocados sob os cuidados de equipes da autoridade ambiental Cornare.

Filhotes resgatados de tráfico internacional de animais De acordo com as autoridades ambientais da Colômbia, os quatro primatas sobreviventes apresentam severa desidratação, sinais de desnutrição e maus-tratos.

Além disso, os animais também apresentam lesões na pele e um elevado nível de estresse, o que dificulta o atendimento por parte dos veterinários.

De acordo com a Cornare, é provável que os pais dos filhotes tenham sido mortos para que eles fossem capturados. A corporação também detalhou que as espécies encontradas encontram-se em grave ameaça no país.

