Dois mortos em acidente de avião na Califórnia

Um pequeno avião caiu em um bairro residencial do sul do estado da Califórnia com um balanço de duas pessoas mortas e várias casas destruídas, anunciaram as autoridades locais neste domingo (4).

Os bombeiros do condado de Ventura foram alertados no sábado sobre o acidente de um monomotor que colidiu contra duas casas em Simi Valley, ao noroeste de Los Angeles. A aeronave foi encontrada em um dos jardins pela polícia.