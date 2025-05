China e Japão se acusam de violar espaço aéreo perto de ilhas disputadas

Tóquio e Pequim emitiram protestos diplomáticos, acusando-se mutuamente de uma “intrusão” em seu espaço aéreo sobre as ilhas disputadas no Mar da China Oriental no sábado.

As ilhas no Mar da China Oriental - chamadas de Diaoyu na China e Senkaku no Japão - são reivindicadas por Pequim, mas administradas por Tóquio, e são um foco frequente de tensões bilaterais.