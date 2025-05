Chelsea vence o campeão Liverpool (3-1) e segue na zona da Champions

O Chelsea se beneficiou do aguardado relaxamento do novo campeão da Premier League, o Liverpool, a quem derrotou por 3 a 1 neste domingo (4) em Londres, e manteve o quinto lugar, a última e cobiçada posição que classifica para a próxima Liga dos Campeões. Os 'Blues', com 63 pontos, se juntam assim ao Newcastle (4º, 63 pontos), que empatou em 1 a 1 na visita ao Brighton pouco antes, e permanecem na cola do Manchester City (3º, 64 pontos), que na sexta-feira venceu o Wolverhampton.

Três pontos separam os 'Blues' e os 'Magpies' de seus perseguidores mais próximos: o Nottingham Forest (6º, 60 pontos), que visita o Crystal Palace na segunda-feira, e o Aston Villa (7º). Matematicamente campeão no último fim de semana, o Liverpool sofreu sua terceira derrota na Premier League da temporada, com uma escalação inicial muito diferente do time titular do técnico Arne Slot, embora tenha contado com astros como Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah e Alisson Becker. O goleiro brasileiro foi batido logo aos dois minutos e 47 segundos do apito inicial, por um chute do meia argentino Enzo Fernández, após um passe do português Pedro Neto (3'). No geral, o Liverpool teve a posse de bola, mas as melhores chances foram do Chelsea, como o cruzamento do equatoriano Moisés Caicedo que foi desviado pelo travessão (32'), e o chute de Cole Palmer que acertou a trave (81').

- Indiferentes ao resultado - A equipe londrina ampliou a vantagem no início do segundo tempo com um gol contra do zagueiro 'red' Jarell Quansah (56'). O capitão holandês Van Dijk, que vacilou no segundo gol, diminuiu com uma cabeçada após um escanteio (85'), antes de um pênalti convertido por Palmer (90'+6) dar tranquilidade ao Stamford Bridge.

Independentemente do resultado, os torcedores do Liverpool continuaram comemorando o título durante toda a partida, aos gritos de "Campeões, Campeões!". Horas antes, no estádio American Express Community, um pênalti convertido por Alexander Isak aos 89 minutos impediu o Newcastle de perder pela segunda vez em três partidas. Os 'Magpies', que estavam atrás no placar desde o gol do atacante gambiano Yankuba Minteh (28'), tentaram muito, mas não conseguiam empatar até o fim do tempo regulamentar.

O atacante sueco não perdeu o pênalti marcado por um toque de mão de um jogador local após uma consulta ao VAR. Foi o 23º gol do ex-atacante da Real Sociedad na Premier League. - United e Tottenham com a cabeça na Liga Europa - Longe da Liga dos Campeões - pelo menos via Premier League - o Manchester United (15º) pagou o preço da vitória de quinta-feira em San Mamés (3-0) e, com uma escalação repleta de reservas habituais, os 'Red Devils' sofreram uma nova derrota na Premier League desta vez diante do Brentford (4-3).