Bayern amplia sua hegemonia no Campeonato Alemão

O Bayern de Munique se sagrou campeão alemão pela 34ª vez neste domingo (4), graças ao empate do vice-líder Bayer Leverkusen (2-2) com o Freiburg, pela 32ª e penúltima rodada do campeonato.

O gigante da Baviera recupera assim o trono depois de perdê-lo na última temporada para o próprio Leverkusen e amplia sua hegemonia, tendo conquistado doze dos últimos treze títulos da Bundesliga.