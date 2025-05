Zelensky critica tréguas de curta duração propostas por Putin

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou não estar disposto a "jogar" com as tréguas propostas por seu contraparte russo, Vladimir Putin, como a de 8 a 10 de maio, estimando que são muito curtas para abordar seriamente uma saída para o conflito. "É impossível nos entendermos sobre qualquer coisa em três, cinco ou sete dias (...) É impossível encontrar um plano para estabelecer as próximas etapas para acabar com a guerra. Não me parece que isso seja sério", disse Zelensky a um grupo de meios de comunicação, incluindo a AFP, na noite de sexta-feira.

O presidente ucraniano classificou a breve trégua de Putin de 8 a 10 de maio como "um gesto teatral". "Ninguém ajudará Putin a jogar este tipo de jogo para dar uma atmosfera agradável à sua saída do isolamento em 9 de maio, e para colocar em confiança e segurança seus líderes, amigos e parceiros que virão à Praça Vermelha nesse dia", acrescentou. Espera-se que cerca de 20 líderes acompanhem Putin no dia 9 de maio em Moscou para a comemoração dos 80 anos do triunfo da União Soviética contra Hitler. Entre eles, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o mandatário chinês Xi Jinping. Líderes de países parceiros como Belarus, Cuba, Venezuela e Cazaquistão também devem comparecer. Zelensky enfatizou que Kiev não será capaz de garantir a "segurança" dos líderes presentes. "Não sabemos o que a Rússia fará nessas datas. Ela pode tomar várias medidas, como incêndios ou explosões, e depois nos acusar", afirmou ele, que teve suas declarações embargadas até este sábado (3).

A Ucrânia frequentemente ataca alvos na Rússia com seus drones de longo alcance e já atingiu Moscou em várias ocasiões em resposta a bombardeios russos. O comentário do mandatário ucraniano sobre a segurança das comemorações de 9 de maio em Moscou foi criticado pela diplomacia russa como uma "ameaça direta". Zelensky "chegou ao fundo do poço hoje. Agora está ameaçando a segurança física dos veteranos que virão para os desfiles e celebrações de um dia sagrado", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, no Telegram.

- Ver as coisas de forma diferente - O presidente da Ucrânia afirmou, em contrapartida, que seu homólogo americano, Donald Trump, começou a ver as coisas "de forma um pouco diferente" desde que os dois se encontraram no Vaticano na semana passada, por ocasião do funeral do papa Francisco. Este foi o primeiro encontro entre ambos desde que Trump e seu vice-presidente, JD Vance, repreenderam Zelensky ao vivo na Casa Branca em 28 de fevereiro, acusando-o de ser ingrato e de estar em uma posição de fraqueza em relação aos EUA e à Rússia.

A Casa Branca indicou na segunda-feira que o magnata republicano quer um cessar-fogo "permanente" na Ucrânia, não apenas uma trégua temporária, como a de 8 a 10 de maio, ou a que Putin anunciou anteriormente para o feriado da Páscoa em meados de abril. Kiev exige um "cessar-fogo total e incondicional" como requisito para qualquer negociação com a Rússia, que lançou sua invasão ao país vizinho em fevereiro de 2022. Moscou compartilhou a intenção de negociar com a Ucrânia, mas reluta em pedir uma trégua prolongada, dada a vantagem de seu exército na linha de frente.