Veículo atinge pessoas no centro de Stuttgart

Atropelamento deixa um morto e ao menos oito feridos em caso investigado como acidente. "Não há indícios de ataque" diz a polícia. Alemanha está em alerta após atentados recentes com automóveis.Um veículo atropelou uma multidão na cidade de Stuttgart, no sul da Alemanha, nesta sexta-feira (02/05), deixando ao menos oito feridos e uma vítima fatal, informaram os serviços de emergência. A polícia afirmou que até o momento o caso vem sendo tratado como um acidente, e que "não há indícios" de que tenha sido um ataque. "Com base em nossas investigações atuais [...] nossos colegas no local acreditam que este foi um acidente trágico", informou a polícia de Stuttgart em postagem na rede social X. Horas mais tarde, uma mulher de 46 anos acabou morrendo em consequência de seus ferimentos. Ela estava entre os oito feridos no incidente no distrito central de Olgaeck, três dos quais estavam em estado grave. Ao menos uma pessoa precisou ser reanimada. O motorista, um homem de 42 anos, foi detido e estava sendo interrogado pelas autoridades. O veículo entrou parcialmente na calçada, em uma área onde os pedestres costumam aguardar a abertura dos semáforos. Segundo porta-voz da polícia, "por volta das 17h50 [no horário local] um Mercedes Classe G preto atropelou um grupo de pessoas". O incidente ocorreu próximo à estação de metrô de Olgaeck. Alemanha em alerta O corpo de bombeiros informou que as três pessoas gravemente feridas foram levadas a um hospital, enquanto as demais receberam tratamento no local, onde havia destroços espalhados na rua. A polícia alertou a população para que evitasse o centro de Stuttgart e informou que houve interrupções no trânsito. O jornal Bild relatou que testemunhas disseram que uma mulher com um carrinho de bebê teria sido uma das pessoas atingidas pelo automóvel. Os serviços de segurança alemães estão em alerta máximo após a ocorrência de vários ataques com a utilização de veículos nos últimos meses, como nas cidade de Magdeburg e de Munique. rc/bl (dpa, afp)