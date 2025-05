Rádio Free Asia fecha vários serviços em língua estrangeira por cortes de Trump

Criada pelos Estados Unidos com o objetivo de divulgar informação em países sem meios de comunicação livres, a Rádio Free Asia declarou que 280 pessoas empregadas em Washington perderão seus empregos, o que representa mais de 90% de seus funcionários baseados nos Estados Unidos, e que 20 postos no exterior serão eliminados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A rádio não produzirá mais programas em língua uigur, até agora segundo ela o único serviço de informação independente no mundo no idioma desse povo majoritariamente muçulmano que vive na região de Xinjiang, no noroeste da China.

Os Estados Unidos qualificaram no passado o tratamento da China aos uigures como genocídio, uam acusação firmemente rechaçada por Pequim.

A Rádio Free Asia também encerra seus serviços em tibetano, birmanês e inglês. Ela mantém as emissões em mandarim, cantonês, khmer e vietnamita.

sct/ev/eml/mr/avl/dd/yr