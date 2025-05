Presidente do Senado rompe com Morales e lança candidatura na Bolívia

O presidente do Senado boliviano, Andrónico Rodríguez, considerado até pouco tempo atrás um dos aliados mais próximos do ex-presidente do país Evo Morales, anunciou neste sábado sua candidatura presidencial para as eleições gerais de 17 de agosto.

Rodríguez, 36, é o terceiro líder de esquerda na disputa, além do presidente do país, Luis Arce, e de Morales. Os três faziam parte da ala que dirigia o Movimento ao Socialismo (MAS), partido governante da Bolívia, mas a disputa entre Arce e Morales rachou o governismo.