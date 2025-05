Israel diz que interceptou míssil lançado do Iêmen

Por sua vez, os rebeldes huthis do Iêmen denunciaram vários ataques dos Estados Unidos contra suas posições.

O exército de Israel anunciou neste sábado (3) que interceptou um míssil disparado do Iêmen, depois que ele acionou sirenes de alerta aéreo em Jerusalém e em outras regiões.

"Após as sirenes que soaram recentemente em várias partes de Israel, um míssil lançado do Iêmen foi interceptado", afirmaram os militares israelenses em um breve comunicado no Telegram.

Uma jornalista da AFP em Jerusalém disse que ouviu os alertas durante a noite. Inicialmente, não foram fornecidos detalhes sobre o local onde o míssil foi interceptado.

No entanto, a agência oficial dos huthis, Saba, relatou na madrugada de sábado ataques que atribuiu aos EUA na capital Sanaã, no distrito vizinho de Bani Hashish e de Khab al Shaaf, ao norte.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, os huthis apoiados pelo Irã lançaram dezenas de ataques contra Israel.