Havaí aprova aumento de imposto hoteleiro para combater mudança climática

Os legisladores do Havaí aprovaram um projeto de lei pioneiro que aumenta o imposto sobre hotéis do estado para financiar os esforços no combate à mudança climática, informou o gabinete do governador Josh Green.

O governo deste estado quer aprovar uma legislação que aumenta o imposto sobre acomodações de curto prazo, como hotéis e aluguéis, em 0,75 ponto percentual.