Fernández Artime, uma opção de continuidade do papa Francisco

Ángel Fernández Artime e Jorge Bergoglio se conheceram em Buenos Aires, em 2009: o primeiro ainda não era cardeal, o segundo era arcebispo da capital argentina e, quatro anos depois, mudaria seu nome para Francisco. Fernández tem 64 anos e dedicou boa parte da sua carreira à educação em sua congregação salesiana. "Tive tantos momentos de diálogo com Francisco, que permanece no meu coração", disse à Rádio Nacional da Espanha (RNE). Ele é um dos cinco espanhois entre os 133 cardeais com poder de voto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

- 'Abria a porta para mim' - Fernández conheceu Bergoglio na Argentina, quando era provincial dos Salesianos. “Nas vezes em que fui ao palácio episcopal, quem abria a porta para mim era o cardeal arcebispo", lembrou, em entrevista à Info Salesiana. “Vivi ali por cinco anos, como provincial dos salesianos, e ali nos conhecemos. Lembro que ele viajava na linha 1 do metrô quando ainda era de madeira, que visitava as favelas. Era um homem de profunda fé e convicção."