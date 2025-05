China nega que exige acesso a dados de usuários depois de UE impor multa ao TikTok

A autoridade irlandesa de proteção de dados (DPC) - que atua em nome da UE, já que a sede na Europa do TikTok está nesse país - multou na sexta-feira a rede social a pagar 530 milhões de euros (600 milhões de dólares) por transferir dados de usuários da Europa a China.

Também pediu à União Europeia e à Irlanda, onde está a sede europeia do TikTok, que "proporcionem um entorno empresarial justo, equitativo e não discriminatório para as empresas de todos os países".

A multa de sexta-feira é a segunda maior já imposta pela União Europeia após uma investigação sobre a legalidade das transferências de dados por parte do TikTok.

O Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei em 2024 que exige que a ByteDance ceda o controle do TikTok a capitais americanos sob o risco de ser bloqueada.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou duas vezes o prazo limite para a venda da rede social, que conta com 170 milhões de usuários americanos, e que vencerá em 19 de junho.