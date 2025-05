Cardeais realizam 9ª reunião de preparação para conclave

As conversações para encontrar um sucessor para o papa Francisco continuam no Vaticano, onde os cardeais iniciaram neste sábado (3) a sua nova rodada de "congregações gerais", reuniões a portas fechadas antes do conclave que começará na próxima quarta-feira.

Atravessando uma multidão de peregrinos e jornalistas, vários cardeais chegaram à pé às 9h da manhã para a reunião realizada no salão Paulo VI do Vaticano, onde cardeais eleitores e não eleitores debatem as questões prioritárias da Igreja.