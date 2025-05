Bolsonaro pode ter alta nos próximos dias

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ex-presidente se encontra "sem dor ou febre, e com pressão arterial controlada. Seguiu com boa aceitação da dieta pastosa, mantendo a programação de progressão de dieta por via oral, com suspensão da nutrição parenteral hoje", detalhou o hospital.

rsr/mr/lb