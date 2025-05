Atlético de Madrid empata na visita ao Alavés (0-0) e segue em 3º no Espanhol

Com seu primeiro movimento ofensivo só aos 64 minutos, os jogadores de Diego Simeone mostraram pouco futebol para merecer uma recompensa maior.

O Atlético de Madrid (3º) voltou a ficar para trás neste sábado (3) ao empatar com o Alavés (16º) em Mendizorroza por 0 a 0, pela 34ª rodada de LaLiga.

Sem chances reais na disputa pelo título atrás dos gigantes Barcelona e Real Madrid, e com a classificação para a próxima Liga dos Campeões praticamente garantida, os comandados de 'El Cholo' Simeone ficaram sem grandes objetivos para as quatro últimas partidas.

Já o Alavés (16º) conquistou um ponto importante em sua luta pela permanência na primeira divisão.

Após insossos 45 minutos iniciais, o atacante argentino Julián Álvarez teve a primeira chance, mas o meio-campista do Alavés, Ander Guevara, defendeu em cima da linha do gol (64').

Pouco depois, os goleiros brilharam: Jan Oblak, do Atlético, em tentativas de Kike García (74' e 84'), e Antonio Sivera, do Alavés, fez uma boa defesa num chute do francês Clément Lenglet (76').