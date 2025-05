Al-Ahli vence Kawasaki Frontale e conquista Champions asiática

O clube saudita Al-Ahli conquistou a Liga dos Campeões da Ásia pela primeira vez em sua história, ao vencer o japonês Kawasaki Frontale por 2 a 0 neste sábado (3), em Jidá.

O ponta brasileiro Galeno abriu o placar aos 35 minutos, e o marfinense Franck Kessié, ex-meio-campista do Barcelona e do Milan, ampliou antes do intervalo (42') para a equipe comandada pelo técnico alemão Matthias Jaissle. As duas assistências foram do brasileiro Roberto Firmino.