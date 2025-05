A quatro dias do conclave, cardeais continuam com reuniões preparatórias

Um total de 177 cardeais estavam presentes, disse Matteo Bruni, diretor do escritório de imprensa do Vaticano, em uma coletiva de imprensa.

Faltando quatro dias para o início do conclave na quarta-feira, prevalece o suspense sobre quem ocupará o trono de São Pedro. Na manhã deste sábado (3), os cardeais se reuniram pela nona vez em uma “congregação geral”.

No domingo, dia da missa, não haverá reunião. Na segunda-feira, duas congregações gerais se reunirão, a primeira às 09:00 e a segunda às 17:00, disse Bruni.

Nessas reuniões, que são realizadas no salão Paulo VI do Vaticano, os cardeais eleitores e não eleitores debatem as questões prioritárias da Igreja.

Mas, para o orador, elas também são uma oportunidade de ser convincente ou de delinear o perfil ideal do próximo papa. Neste sábado, “foi expresso o desejo de um papa profético” e de que “a Igreja não se isole mais no cenáculo”, mas que “traga luz a um mundo que precisa desesperadamente de esperança”, disse Bruni.

Quem atenderá melhor a esses critérios?