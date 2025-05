Síria condena bombardeio israelense perto de palácio presidencial após violência contra drusos

A Síria qualificou como uma "perigosa escalada" o bombardeio israelense durante a madrugada desta sexta-feira (2) perto do palácio presidencial da capital Damasco, que Israel afirmou que foi uma "mensagem" contra qualquer ataque à minoria drusa, após dias de confrontos sectários mortais.

Representantes das autoridades religiosas e de grupos armados drusos reunidos em Sueida, uma região de maioria drusa no sul da Síria, reafirmaram seu rechaço a "qualquer divisão" do país.

O governo de transição da Síria acrescentou que esse ataque "constitui uma perigosa escalada contra as instituições do Estado e sua soberania".

"É essencial que esses ataques cessem e que Israel respeite a soberania, a unidade, a integridade territorial e a independência da Síria", afirmou Stéphane Dujarric, ao mesmo tempo que manifestou sua preocupação com a violência sectária.

Os confrontos - que eclodiram na segunda-feira nos arredores da capital, Damasco, e no sul do país, entre combatentes drusos e grupos armados vinculados aos novos governantes - mostram a instabilidade que o novo governo de transição enfrenta na Síria, depois de 14 anos de guerra civil.

Essas hostilidades causaram 102 mortes, disse o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede no Reino Unido, mas com uma ampla rede de fontes na Síria.

Entre os falecidos estão membros das forças de segurança e combatentes aliados, milicianos drusos e civis mortos em Jaramana e Sahnaya, perto de Damasco.