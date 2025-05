Peter Edo, o cardeal húngaro com imagem marcada por seus vínculos com Orban

Se for eleito no conclave que começa em 7 de maio, esse intelectual de 72 anos, que fala sete idiomas, se converterá, após o polonês João Paulo II, no segundo pontífice oriundo de um país do antigo bloco comunista.

"O antissemitismo não tem lugar dentro do cristianismo", declarou em 2012 durante a Marcha dos Vivos, celebrada todos os anos em Budapeste em memória das vítimas do Holocausto.

Firme defensor do diálogo com os cristãos ortodoxos, também presta especial atenção à comunidade judaica.

No entanto, permanece em silêncio ante as viradas antidemocráticas do governo de Viktor Orban, denunciadas por Bruxelas e diversas organizações internacionais.

"Peter Erdo demonstra um silêncio servil, sem se opor jamais ao regime cada vez mais ditatorial de Orban", aponta à AFP a professora de teologia Rita Perintfalvi.

"É culpado de nunca ter denunciado as flagrantes violações de direitos fundamentais cometidos pelo governo", destaca.

A Igreja húngara teceu nos últimos anos estreitos laços com o poder e celebrou as iniciativas do primeiro-ministro para renovar locais de culto e recristianizar as escolas em nome da defesa do cristianismo na Europa.

Em troca, os religiosos apoiam tacitamente sua política contra as pessoas LGBTQIA+ ou os migrantes, apesar dos pedidos do papa Francisco à abertura.

Durante a crise migratória de 2015, Erdo advertiu que, segundo a legislação nacional, qualquer ajuda a um migrante poderia ser considerada como "tráfico de pessoas".

Em temas sociais, o arcebispo de Budapeste mantém posturas estritas, tanto em relação aos divorciados que voltaram a se casas como os casais homossexuais. "Entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, não há gradualidade", afirma ele sem rodeios.

Também é criticado por sua gestão após as revelações de casos de pedofilia supostamente cometidos dentro da Igreja húngara. Rita Perintfalvi, que entrevistou 60 vítimas, denuncia sua "falta de empatia" e uma gestão desastrosa do tema.

