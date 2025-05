Minions por todos os lados! Australiana se torna recordista mundial com coleção de 1.035 itens dos personagens

Um recorde inusitado foi conquistado pela australiana Liesl Benecke. Com o maior número de itens dos Minions, personagens da franquia de filmes "Meu Malvado Favorito", Liesl se tornou recordista mundial e teve o nome registrado no Guinness World Records.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Recordista mundial é apaixonada pelos Minions desde 2010

O amor pelos Minions começou no ano de lançamento do primeiro filme da franquia, em 2010. A australiana foi assistir ao filme com as filhas e "se apaixonou" pelos personagens. De lá para cá foram 15 anos para atingir a marca recorde. A coleção faz parte integral da casa de Liesl e está presente em todos os cômodos.

O apreço pelos personagens é tão grande que Liesl fez uma tatuagem no braço em homenagem aos pequenos amarelos. O desenho escolhido? Uma imagem de Stuart, seu Minion favorito, rindo. Em entrevista ao Guinness World Records, ela explica seu amor pelo personagem favorito: "Ousado e cheio de atitude".

Tatuagem do personagem Stuart Crédito: Reprodução/Guinness Book

Em 2018, Liesl viajou para Cingapura, onde visitou a Minion Land do Universal Studios, onde reforçou sua paixão pelos personagens. Com o passar dos anos, a coleção cresceu tanto que chegou à escrivaninha do trabalho de Liesl, onde a australiana ficou conhecida como "Ms. Minion".