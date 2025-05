Matteo Zuppi, cardeal italiano progressista e diplomata discreto

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Seu nome é mencionado com frequência como possível sucessor de Francisco, com quem representaria uma certa continuidade, ao menos no essencial, como a defesa dos mais desfavorecidos, embora seu estilo seja mais moderado que o do enérgico pontífice argentino.

"É um homem com muita paciência, sabe escutar e é discreto, qualidades muito importantes quando se quer conduzir um caminho de paz", comenta Marco Impagliazzo, presidente da comunidade católica de Sant'Egidio, da qual monsenhor Zuppi é membro.

Apelidada de "a pequena ONU de Trastevere", pelo bairro romano onde tem sua sede, essa comunidade laica fundada em 1968 atua como canal diplomático informal da Santa Sé, com missões de paz em todo o mundo.

No entanto, sua proximidade com essa organização também pode jogar contra ele, já que alguns temem que seus dirigentes influenciem muito no futuro da Igreja Mundial.