Localidade no sul da Argentina é evacuada por alerta de tsunami após terremoto

As autoridades da província argentina de Tierra del Fuego (sul) determinaram, nesta sexta-feira (2), a evacuação "de forma preventiva" do pequeno vilarejo de Puerto Almanza devido a um alerta de tsunami após um terremoto de magnitude 7,5 no mar.

O governo local pediu, na rede social X, que aproximadamente 100 habitantes da localidade "evacuem a área e se dirijam a áreas altas e seguras". Também instou "a suspensão de todos os tipos de atividade aquática e de navegação no Canal Beagle" até as 15H30 (mesmo horário em Brasília).