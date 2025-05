Líderes de gangue afirmam que ajudaram Bukele a chegar ao poder em El Salvador

Sem citar o jornal, Bukele, popular por sua guerra contra os grupos criminosos, afirmou hoje no X que "um país em paz, sem mortos (...) não é rentável para as ONGs de defesa dos direitos humanos nem para veículos globalistas", que, segundo ele, perderam "seu negócio".

Segundo os dois líderes, os contatos com os grupos foram feitos por Carlos Marroquín, diretor do programa do governo Tejido Social, e Osiris Luna, vice-ministro da Justiça e diretor-geral de prisões. Os dois foram sancionados em 2021 pelo governo dos Estados Unidos, que os acusou de negociar com líderes dos grupos Mara Salvatrucha (MS-13) e Barrio 18.

Segundo Cartagena, as gangues ajudaram o governo a manter a população confinada durante a pandemia de Covid-19. Ele contou que Bukele lhes prometeu "o fim da guerra" entre as forças de segurança e os grupos criminosos, mas que, depois que ele chegou ao poder, o suposto acordo foi rompido.

Após um fim de semana com 87 mortos, Bukele impôs em 2022 o regime de exceção, durante o qual foram presos mais de 80 mil supostos membros de gangues e colaboradores sem mandado judicial, o que gerou críticas de grupos de defesa dos direitos humanos.