Heidenheim empata com lanterna Bochum na abertura da 32ª rodada da Bundesliga

Sem gols, o jogo ficou marcado por uma cena. No início do segundo tempo (49') o goleiro do Heidenheim, Kevin Müller, de 34 anos, sofreu uma forte pancada na cabeça numa disputa aérea com o volante do Bochum Ibrahima Sissoko e teve que ser retirado de maca após vários minutos de atendimento em campo.

Müller ficou desacordado em campo o que gerou um clima de tensão. Durante cerca de dez minutos, a equipe médica atendeu o goleiro, que foi levado para fora do campo em uma maca sob aplausos do público e substituído por Frank Feller.

O Bayern de Munique pode se sagrar campeão da Bundesliga neste sábado, na visita ao RB Leipzig. Sem poder contar com o atacante inglês Harry Kane, suspenso, o gigante da Baviera só precisa vencer para assegurar seu 34º título alemão.

Até em caso de derrota o Bayern pode erguer a taça, desde que o Bayer Leverkusen não vença no domingo na visita ao Freiburg (4º), time que luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões.